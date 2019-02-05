Таможенники пресекли ввоз контрабандных автозапчастей на 900 000 леев (ФОТО, ВИДЕО)

Таможенники пресекли ввоз контрабандных автозапчастей на 900 000 леев (ФОТО, ВИДЕО)

Злоумышленники попытались ввезти в страну автозапчасти на общую сумму 895 000 леев, спрятав контрабанду среди багажа. Речь идёт об администраторе и водителе компании, занимающейся пассажирскими перевозками по маршруту Португалия-Молдова.

Мужчины спрятали груз в коробках и сумках среди других товаров для личного пользования. Контрабанда была обнаружена таможенниками на КПП “Леушены”. Таким образом, сотрудники таможни обнаружили и изъяли 160 автозапчастей (рули, навигационные системы, автомобильные дисплеи, фары и т. д.).

Было возбуждено уголовное дело по факту контрабанды. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

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