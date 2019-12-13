Таможенники предотвратили два случая незаконного ввоза товаров (ФОТО)

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Сотрудники мобильных групп Таможенной службы пресекли две попытки незаконной перевозки товаров без документов о происхождении. В обоих случаях товары провозились через приднестровский регион, минуя посты внутреннего таможенного контроля, и без уплаты таможенных пошлин.

В первом случае таможенники остановили автомобиль Opel Vectra на въезде в село Урсоая Каушанского района. В результате проверки сотрудники таможни обнаружили более 800 предметов одежды и других потребительских товаров без каких-либо документов о происхождении. По предварительной информации, товары были приобретены на рынке в Одессе. 36-летний водитель транспортного средства ввёз их в страну, минуя таможенный контроль.

Во втором случае в селе Хаджимус Каушанского района для проверки был остановлен автомобиль Mercedes E-Class. За рулём находился 40-летний водитель. В результате проведённого контроля сотрудники мобильных бригад обнаружили в салоне более 100 предметов одежды, которые должны были поступить в продажу на территории муниципия Кишинёв.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.