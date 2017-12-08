Таможенники предотвратили 6 попыток ввезти на территорию РМ контрабанду с Украины (ФОТО)

Всего было изъято товара на 230 тысяч леев.

На протяжении этой недели сотрудникам Таможенной службы удалось предотвратить шесть попыток попадания на территорию Молдовы контрабандного товара, который злоумышленники приобретали на одесском рынке «7 км».

Так, в ходе досмотра были изъяты: одежда, обувь, рабочие инструменты и бытовая техника. Предоставить какие-либо документы на товар контрабандисты, естественно, не смогли.

Ввезти вышеперечисленные предметы злоумышленники пытались через приднестровский регион, минуя внутренние пункты таможенного контроля.

Товар был изъят и передан в специализированные подразделения Таможенной службы для определения всех обстоятельств. Контрабандистам же грозят санкции в соответствии с действующим законодательством.