Таможенники пожертвовали свою дневную зарплату на борьбу с COVID-19

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Сотрудники Таможенной службы решили присоединиться ко всем, кто уже внёс свой вклад в борьбу с COVID-19 путём пожертвований. Так, таможенники перечислили свою дневную зарплату на противодействие распространению коронавируса.

– Таким образом мы выражаем свою благодарность всем врачам, которые участвуют в этой борьбе. Призываем всех проявить солидарность с теми, кто сейчас находится на передовой, – говорится в сообщении Таможенной службы.

Кроме того, таможенники призвали граждан страны временно отложить свои поездки и выполнять рекомендации властей.

Напомним, что на прошлой неделе сотрудники Агентства по защите прав потребителей и надзором за рынком внесли свой вклад в борьбу с распространением инфекции COVID-19 и пожертвовали дневную зарплату медучреждениям, в которых лечат заразившихся пациентов. Аналогичным образом поступили работники Службы госохраны Молдовы.

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