Таможенники остановили авто, набитое контрабандными товарами (ФОТО)

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Несколько партий одежды, обуви, бытовой техники, продуктов питания и других потребительских товаров без документов о происхождении были изъяты мобильными бригадами Таможенной службы. Товары, стоимость которых оценивается в 200 000 леев, были обнаружены в автомобиле гражданина Украины.

Инцидент произошёл на участке трассы “Слобозия Маре-Вулканешты”. Сотрудники таможни остановили для проверки автомобиль Mercedes Sprinter. В результате в грузовом отсеке и салоне микроавтобуса правоохранители обнаружили товары без каких-либо подтверждающих документов.

Вся обнаруженная партия была изъята. Водителю грозит наказание за незаконный ввоз товаров и неуплату таможенных платежей.