Таможенники конфисковали партию одежды и обуви с фирменными лейблами на 100 тысяч леев (ФОТО)

Крупная партия одежды и обуви с ярлыками известных брендов были задержаны мобильным экипажем Таможенной службы. Товар, который, вероятнее всего, является контрафактным, был найден в машине жителя Вулканештского района.

Как сообщает пресс-служба ведомства, задержание произошло вблизи населённого пункта Градиште Чимишлийского района после того, как мобильный экипаж остановил автомобиль, о котором получил информацию. Согласно предварительным выводам, стоимость конфискованного товара составляет 100 000 леев.

Органы правопорядка расследуют происхождение товара и определяют меру наказания для нарушителя. Дело также будет рассмотрено в связи с возможным нарушением прав интеллектуальной собственности.