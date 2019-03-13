Таможенники изъяли у “предпринимателя” из Дубоссар крупную партию незадекларированных норковых шуб (ФОТО, ВИДЕО)

Таможенники изъяли у “предпринимателя” из Дубоссар крупную партию незадекларированных норковых шуб (ФОТО, ВИДЕО)

Специализированные подразделения Таможенной службы проводят расследование по делу 36-летнего жителя Дубоссар. Мужчину обвиняют в уклонении от уплаты ввозных пошлин на партию меховых изделий (норковых шуб).

Мужчина пытался обойти закон об уплате налогов на ввоз меховой одежды в страну. Без уплаты пошлин он мог обойтись лишь в том случае, если товар предназначался для личного пользования.

Нелегально завезённые шубы были обнаружены в столичном офисе, арендованном нарушителем. Всего таможенники обнаружили 19 меховых изделий без документов о происхождении. Их оценочная стоимость превышает 450 000 леев.

На слушаниях мужчина сказал, что купил шубы в Греции. Он также признал, что намеревался их продать.

Вся партия была изъята на время расследования. Также полиции предстоит установить возможных соучастников, которые могли быть вовлечены в преступную схему.

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