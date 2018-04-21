Таможенники изъяли почти сотню бутылок алкоголя из-за несоответствия с декларацией (ФОТО)

Таможенники изъяли почти сотню бутылок алкоголя из-за несоответствия с декларацией (ФОТО)

Мужчина хотел ввезти 88 бутылок приднестровского коньяка без акцизов в Россию, но указал в декларации лишь 30. В итоге стражи границы изъяли всю партию контрабанды.

Как сообщает пресс-служба пограничной полиции, инцидент был зарегистрирован вчера на КПП Тудора, где контроль проходил 54-летний водитель рейсового автобуса Кишинёв-Белгород, Россия. Он предоставил сотрудникам Таможенной службы декларацию, согласно которой  перевозит 30 бутылок по 0,5 литра алкогольной продукции. Однако в ходе тщательной проверки стражи границы обнаружили ещё 58 бутылок коньяка того же объёма и без акцизных марок, которые не значатся в декларации.

В свою защиту кишинёвец сказал, что алкогольную продукцию он приобрёл у неизвестного человека и должен отвезти в Россию. Вся партия контрабанды была изъята, а водитель продолжил своё путешествие. Таможенная служба расследует это дело.

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