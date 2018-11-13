Таможенники изъяли более тонны свинины в упаковках с логотипами канадской фирмы и без документов (ФОТО)

Более тонны свинины было изъято сотрудниками Таможенной службы вблизи города Каушаны вчера вечером, 12 ноября. Мясо было обнаружено в микроавтобусе жителя Штефан-Водэ.

По данным пресс-службы ведомства, продукт находился в упаковках с логотипом и названием канадской мясоперерабатывающей компании. Владелец не смог предъявить документы о происхождении товара. В ходе допроса водитель микроавтобуса сообщил, что мясо канадского происхождения было приобретено в Бендерах. Более подробную информацию о том, где было приобретено мясо и куда направлялось, мужчина отказался предоставлять.

Продукт был изъят и направлен на экспертизу. Водителю микроавтобуса грозит наказание в связи с ввозом мясной продукции в обход таможенного контроля.