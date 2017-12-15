Таможенник, пограничник и двое водителей попались на коррупционной схеме

Мужчинам грозит наказание за пассивную и активную коррупцию.

Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и передала в суд уголовное дело касательно коррупционных действий главного инспектора Таможенного бюро Бричан, пограничника КПП «Отачь» и двух водителей.

Как оказались, подсудимые наладили коррупционную схему, которую осуществляли с 2016 по 2017 гг. Водители собирали с пассажиров деньги и передавали их таможеннику и пограничнику для того, чтобы микроавтобус не досматривали тщательно и как можно скорее пропускали через границу.

За каждого пассажира полагалось 10 леев, за автобус 50 леев, 1200 леев за то, чтобы транспортное средство не подвергалось тщательной проверке, а также получало приоритет в прохождении таможенного контроля.

В ходе обысков, при пограничнике были найдены 1000 леев, при таможеннике – 1200 леев. Если их признают виновными, то за пассивную коррупцию им грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч леев с лишением права занимать определенные государственные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Водителям за активную коррупцию грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в 300 тысяч леев. Кроме того, подсудимые будут обязаны покрыть судебные расходы в размере 39 476 леев.

Ранее два адвоката и следователь оказались на скамье подсудимых за извлечение выгоды из влияния.