Таможенная служба задержала партию контрабандных сигарет почти на 200 000 леев (ФОТО)

Таможенная служба задержала партию контрабандных сигарет почти на 200 000 леев (ФОТО)

Сотрудники мобильных бригад Таможенной службы обнаружили партию сигарет без документов о происхождении и с признаками подделки акцизных марок. Товар был оценён в 180 тыс. леев. Согласно полученным данным, сигареты перевозили из приднестровского региона в Кишинёв для последующего сбыта.

Инцидент был зарегистрирован на трассе “Сынжера-Кишинёв”. Мобильные группы остановили для проверки автомобиль BMW. В результате контроля сотрудники таможни обнаружили в багажнике и в салоне автомобиля несколько картонных коробок, в которых перевозилось 130 000 сигарет без каких-либо подтверждающих документов.

Вся партия была изъята. Водитель транспортного средства, 40-летний мужчина, находится под следствием за попытку незаконного оборота табачных изделий без уплаты таможенных платежей.

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