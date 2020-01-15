Таможенная служба задержала партию контрабандных сигарет почти на 200 000 леев (ФОТО)

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Сотрудники мобильных бригад Таможенной службы обнаружили партию сигарет без документов о происхождении и с признаками подделки акцизных марок. Товар был оценён в 180 тыс. леев. Согласно полученным данным, сигареты перевозили из приднестровского региона в Кишинёв для последующего сбыта.

Инцидент был зарегистрирован на трассе “Сынжера-Кишинёв”. Мобильные группы остановили для проверки автомобиль BMW. В результате контроля сотрудники таможни обнаружили в багажнике и в салоне автомобиля несколько картонных коробок, в которых перевозилось 130 000 сигарет без каких-либо подтверждающих документов.

Вся партия была изъята. Водитель транспортного средства, 40-летний мужчина, находится под следствием за попытку незаконного оборота табачных изделий без уплаты таможенных платежей.