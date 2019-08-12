Таможенная служба: за неделю в госбюджет поступило почти полмиллиона леев

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В период с 5 по 11 августа в результате оформления 12 075 деклараций в госбюджет было собрано 453,5 млн леев.

По данным Таможенной службы, за отчётный период было выявлено 197 случаев нарушения таможенного законодательства. Наиболее частые касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками. В связи с этим было составлено 34 протокола о правонарушениях и наложены штрафы в размере 152 000 леев.

Поток транспортных единиц составил 128 834. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано на молдо-румынской границе. Самыми загруженными таможенными пунктами стали “Леушены” и “Скуляны” – 25 501 и 16 374 пересечения.