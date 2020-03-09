Таможенная служба: за неделю сборы в бюджет составили более 500 млн леев

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Со 2 по 8 марта в результате оформления 11 053 деклараций в госбюджет было собрано 521,1 млн леев. По данным Таможенной службы, за отчётный период было выявлено 108 случаев нарушения таможенного законодательства.

Наиболее частые нарушения касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками. Было составлено 27 протоколов о правонарушениях и наложены штрафы в размере более 88 000 леев.

За прошлую неделю операторы “горячей” линии ответили на 492 запроса. Поток транспортных единиц составил 70 480. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано на молдо-румынской границе. Самыми загруженными таможенными пунктами стали “Леушены” и “Скуляны” – 14 379 и 11 776 пересечений соответственно.