Таможенная служба: за неделю госбюджет пополнился на полмиллиона леев

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В период с 16 по 22 сентября в результате оформления 12 577 деклараций в госбюджет было собрано 513,3 млн леев.

По данным Таможенной службы, за отчётный период был выявлен 141 случай нарушения таможенного законодательства. Наиболее частые нарушения касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками. Было составлено 74 протокола о правонарушениях и наложены штрафы в размере 233 000 леев.

Поток транспортных единиц составил 100 123. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано на молдо-румынской границе. Самыми загруженными таможенными пунктами стали “Леушены” и “Скуляны” – по 20 591 и 14 559 пересечений.