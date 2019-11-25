Таможенная служба: за неделю доходы в бюджет превысили 500 млн леев

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В период с 18 по 24 ноября в результате оформления 12 255 деклараций в госбюджет было собрано 504,7 млн леев. По данным Таможенной службы, за отчётный период было выявлено 118 случаев нарушения таможенного законодательства.

Наиболее частые нарушения касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками. Было составлено 53 протокола о правонарушениях и наложены штрафы в размере 196 000 леев.

Поток транспортных единиц составил 75 395. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано на молдо-румынской границе. Самыми загруженными таможенными пунктами стали “Леушены” и “Скуляны” – 15 040 и 12 571 пересечений соответственно.