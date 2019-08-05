Таможенная служба: за месяц госбюджет пополнился на 2 млрд леев

Таможенная служба: за месяц госбюджет пополнился на 2 млрд леев

Более 2 млрд леев перечислила Таможенная служба в госбюджет в июле этого года. За отчётный период в бюджет было перечислено на 182,5 млн леев больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма была получена за счет оформления 52 051 таможенных деклараций. Доходы, полученные Таможенной службой с начала этого года, составили около 12 млрд 336 млн леев, что на 817 млн леев больше, чем за тот же период 2018 года.

Также в течение июля сотрудники службы оформили 395 протоколов по факту различных правонарушений и наложили штрафы на сумму более 2 млн леев.

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