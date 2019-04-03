Таможенная служба внедрила электронную систему сбора данных о пересекающих границу грузах

Таможенная служба внедрила электронную систему сбора данных о пересекающих границу грузах

Теперь перевозчики заранее передают информацию на таможню, а грузовики меньше задерживаются на пунктах пограничного контроля.

– Одновременно с прибытием транспортного средства на таможенный пункт, сотрудник таможни вводит номер книжки TIR, и все данные поступают в интегрированную систему, – пояснил таможенный инспектор Виталий Чебан.

Система электронного учета работает с 18 марта в экспериментальном режиме. За это время ею воспользовался 71 перевозчик, который оформил 232 электронные декларации, пишет publika.md.

– Для перевозчиков время – деньги. Экономя время, мы экономим деньги, – считает представитель компании-перевозчика.

По словам директора Таможенной службы Виталия Врабие, в ближайшее время начнётся повсеместное внедрение электронной системы транзита. Ближе к концу года внедрение проекта будет завершено.

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