Таможенная служба: в октябре доходы в госбюджет составили более 2 млрд леев

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В октябре в результате оформления 55 631 декларации в госбюджет было собрано 2 млрд 115 млн леев, что на 100 млн больше аналогичного периода прошлого года. Доходы, собранные за первые 10 месяцев этого года, составили около 18,5 млрд леев. Это на 1,1 млрд леев больше по сравнению с доходами за тот же период предыдущего года.

По данным Таможенной службы, за отчётный период было выявлено 722 случая нарушения таможенного законодательства. Наиболее частые нарушения касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками, условий транзита или подачи таможенной декларации, а также недекларирования потребительских товаров. В связи с этим было составлено 422 протокола о правонарушениях и наложены штрафы в размере 1 496 459 леев.