Таможенная служба собрала в мае в госбюджет почти 2 млрд леев

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Более 1.9 млрд леев перечислила Таможенная служба в госбюджет в мае этого года. С начала года эта сумма достигла 8.5 млрд леев.

Как пишет moldpres.md, в мае в бюджет было перечислено на 60 млн леев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма была получена за счет оформления 45 502 таможенных деклараций. Доходы, полученные Таможенной службой с начала этого года, составили около 8.5 млрд леев, что на 609 млн леев больше, чем за тот же период 2018 года.

Также за отчётный период сотрудники службы оформили 342 протокола по факту различных правонарушений и наложили штрафы на сумму в 7 923 272 леев, пишет источник.