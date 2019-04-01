Таможенная служба собрала в госбюджет в марте более 1,8 млрд леев

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Доходы, собранные Таможенной службой в госбюджет в марте текущего года, составляют 1 млрд 846 млн леев, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда было собрано 146, 9 млн леев.

По данным ведомства, количество таможенных деклараций, оформленных в этот период, составило 51 661. Кроме этого, за первые три месяца этого года Таможенная служба перечислила в госбюджет 4 млрд 594 млн леев, зарегистрировав рост на 208,7 млн леев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время, в марте стражи границы выявили 799 нарушений таможенного законодательства, в результате чего было составлено 415 протоколов о правонарушениях и наложены штрафы в размере более 6 692 113 леев. Наиболее распространенными нарушениями являются:

превышение срока пребывания на территории Республики Молдова легковых автомобилей с иностранными регистрационными номерами;

нарушение сроков транзита или подачи таможенной декларации;

недекларирование или недостоверное декларирование товаров широкого потребления.

В марте поток транспортных единиц составил 357 072 пересечения. Наибольшие значения трафика были отмечены на молдавско-румынской границе, а наиболее транзитными таможенными постами остаются Леушаны и Скуляны, где было отмечено 71 057 и соответственно 55 893 пересечений.