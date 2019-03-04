Таможенная служба пресекла ввоз контрабандных товаров на сумму 150 000 леев (ФОТО)

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Сотрудники пограничной службы задержали двух человек, перевозивших крупную партию товаров без каких-либо сопроводительных документов. Инцидент произошёл на прошлой неделе недалеко от села Дрепкэуць Бричанского района.

Мобильный патруль остановил автомобиль Mercedes Sprinter с польскими номерными знаками, следовавший по маршруту “Крива-Липканы”. За рулём транспортного средства находился гражданин Болгарии. В салоне также находилась 56-летняя гражданка Молдовы в качестве пассажира.

В грузовом отсеке микроавтобуса были обнаружены товары без документов о происхождении. Контрабандный товар на сумму 150 000 леев был конфискован, а его владельцам грозит штраф в размере до 150 условных единиц.