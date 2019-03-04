Таможенная служба пресекла ввоз контрабандных товаров на сумму 150 000 леев (ФОТО)

Таможенная служба пресекла ввоз контрабандных товаров на сумму 150 000 леев (ФОТО)

Сотрудники пограничной службы задержали двух человек, перевозивших крупную партию товаров без каких-либо сопроводительных документов. Инцидент произошёл на прошлой неделе недалеко от села Дрепкэуць Бричанского района.

Мобильный патруль остановил автомобиль Mercedes Sprinter с польскими номерными знаками, следовавший по маршруту “Крива-Липканы”. За рулём транспортного средства находился гражданин Болгарии. В салоне также находилась 56-летняя гражданка Молдовы в качестве пассажира.

В грузовом отсеке микроавтобуса были обнаружены товары без документов о происхождении. Контрабандный товар на сумму 150 000 леев был конфискован, а его владельцам грозит штраф в размере до 150 условных единиц.

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