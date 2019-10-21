Таможенная служба пополнила госбюджет почти на 500 млн леев

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В период с 14 по 20 октября в результате оформления 11 895 деклараций в госбюджет было собрано 478,6 млн леев. По данным Таможенной службы, за отчётный период было выявлено 159 случаев нарушения таможенного законодательства.

Наиболее частые нарушения касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками. Было составлено 60 протоколов о правонарушениях и наложены штрафы в размере 211 000 леев.

Поток транспортных единиц составил 80 554. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано на молдо-румынской границе. Самыми загруженными таможенными пунктами стали “Леушены” и “Скуляны” – 17 106 и 12 858 пересечений.