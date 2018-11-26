Таможенная служба перечислила в госбюджет почти 500 млн. леев

В период с 19 по 25 ноября таможенные поступления в государственный бюджет составили 466,5 млн. леев.

За отчётный период было выявлено 133 случая нарушения таможенного законодательства. Наиболее частые нарушения касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками, нарушения правил транзита или заполнения таможенной декларации, декларирования товаров (одежда, обувь, автозапчасти, табачные изделия и т. д.). Было составлено 92 акта о правонарушениях и наложены штрафы в размере 328 541 леев.

За тот же период поток транспортных единиц составил 81 502 пересечения. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано на молдо-румынской границе. Самыми загруженными таможенными пунктами стали Леушень и Скулень – 16 092 и 12 175 пересечений соответственно.

Напоминаем о том, что КПП «Паланка» временно не работает в связи с проведением строительных работ в данной зоне. С 5 ноября по 21 декабря поток пассажиров и транспортных средств будет направлен в ближайший пункт пересечения – КПП «Тудора-Староказачье». Также движение через КПП «Отачь-Могилев-Подольский» в течение 2-х месяцев будет затруднено. Водителям предлагается пересекать границу через контрольно-пропускные пункты «Бричень-Россошань» или «Крива-Мамалыга».