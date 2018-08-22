Таможенная служба обещает работать в особом режиме во время мини-каникул

С 27 по 31 августа все таможенные посты на границах Республики Молдова будут работать в усиленном режиме. Такое решение было принято на заседании глав всех таможенных постов, созванном главой Таможенной службы.

Как пишет moldpres.md, начальник ТС потребовал предпринять все меры по оптимизации трансграничного движения в связи с существенным ростом потока людей в контексте мини-каникул: пополнить численность персонала и мобилизовать все оборудование для таможенного досмотра; задействовать все полосы таможенного контроля, в том числе и на противоположном направлении; привлечь к процессу досмотра и командный состав; активизировать деятельность мобильных групп, которые обеспечивают вторую линию контроля на всей территории страны, чтобы не допустить нарушений, которые могут нанести ущерб государственному бюджету. Аналогичные меры было предложено предпринять и таможенным службам соседних государств.

Напомним, что решением правительства 28, 29 и 30 августа объявлены выходными днями. Отрабатывать эти дни бюджетники будут по субботам – 8 сентября, 29 сентября и 20 октября. Таким образом, у работников госсектора будут 9-дневные мини-каникулы.