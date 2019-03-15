Таможенная служба изъяла партию контрабандной одежды и обуви (ФОТО, ВИДЕО)

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259 пар обуви с надписями известных брендов были обнаружены мобильными бригадами Таможенной службы в результате проверок в двух точках продаж в столице. Владельцы бутиков одежды не смогли предъявить документы о происхождении товара.

По предварительным оценкам, стоимость обнаруженных вещей составляет более 250 000 леев. Сомнительный товар был изъят.

Напомним, что это уже второй случай на этой неделе, когда мобильные бригады Таможенной службы выявляют подобные нарушения. В первом случае сотрудники таможни остановили на трассе Новые Анены-Кишинёв автомобиль, в котором также находилась партия контрабандных товаров.