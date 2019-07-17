Таможенная служба: авторизированные экспортёры смогут возить товары по упрощенной схеме

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Экспортёры товаров смогут использовать упрощённую процедуру отчётности о происхождении товаров, экспортируемых в страны-члены ЕС, страны Зоны свободной торговли и Турцию. Это станет возможным после получения статуса зарегистрированного экспортёра, выдаваемого Таможенной службой бесплатно и на неограниченный срок.

Статус авторизованного экспортёра позволяет экономическому оператору декларировать (самостоятельно сертифицировать) преференциальное происхождение экспортируемых товаров, с указанием специального текста в счёте-фактуре или другом коммерческом документе. Упрощение формальностей позволит экспортирующим экономическим агентам провозить товары, сопровождаемые фактурой, без уплаты таможенных пошлин при импорте в ЕС, страны Зоны свободной торговли и Турцию.

Статус уполномоченного экспортёра освобождает агента от обязанности получения бумажного сертификата формы EUR.1, что даёт ряд преимуществ, таких как сокращение времени и затрат на подтверждение происхождения экспортируемых товаров, а также ограничение прямого контакта с таможенными органами. Таким образом, экономический агент больше не обязан появляться лично для прохождения проверки у таможенного органа и т. д.