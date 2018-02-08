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Таможенная полиция напоминает, с каким комплектом документов можно пересекать границу

Таможенная полиция напоминает, с каким комплектом документов можно пересекать границу

Стражи границы ещё раз напоминают, что, отправляясь в путешествие на чужом транспортном средстве, нет необходимости предоставлять документы, разрешающие использование автомобиля (доверенность, мандат, контракт).

Такая возможность у молдаван появилась еще в июле прошлого года, но многие по старой привычке берут с собой и этот документ.

Однако есть важные документы, без которых границу не пересечь и их следует предъявить при прохождении контроля:

  • водительское удостоверение, действительное для категории того транспортного средства, на котором передвигаетесь;
  • сертификат о регистрации транспортного средства;
  • документ автострахования «Зелёная карта», действительная для стран транзита и конечного назначения.

В некоторых случаях пограничники могут попросить предоставить документ о техосмотре.

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