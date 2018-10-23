Талоны на питание, молочное питание для новорожденных, глюкометры и протезы: Мунсовет поддержал инициативы социалистов

Муниципальный совет Кишинева принял во вторник, 23 октября, важные социальные инициативы, разработанные фракцией ПСРМ в МСК.
Речь, в частности, идет о выделении талонов на питание. Ими смогут воспользоваться почти тысяча работников социальной сферы и культуры.
Еще один проект касается выделения молочного питания семьям с новорожденными детьми. Также, по инициативе социалистов, нуждающиеся граждане муниципия получат глазные протезы и бесплатные глюкометры. А пенсионерам, чей ежемесячный доход не превышает 3 тысяч леев в месяц, выделят бесплатные зубные протезы.
Стоит отметить, что проекты ПСРМ были поддержаны единогласно всеми присутствовавшими на заседании советниками МСК.
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