Талоны на питание, молочное питание для новорожденных, глюкометры и протезы: Мунсовет поддержал инициативы социалистов

Муниципальный совет Кишинева принял во вторник, 23 октября, важные социальные инициативы, разработанные фракцией ПСРМ в МСК.

Речь, в частности, идет о выделении талонов на питание. Ими смогут воспользоваться почти тысяча работников социальной сферы и культуры.

Еще один проект касается выделения молочного питания семьям с новорожденными детьми. Также, по инициативе социалистов, нуждающиеся граждане муниципия получат глазные протезы и бесплатные глюкометры. А пенсионерам, чей ежемесячный доход не превышает 3 тысяч леев в месяц, выделят бесплатные зубные протезы.

Стоит отметить, что проекты ПСРМ были поддержаны единогласно всеми присутствовавшими на заседании советниками МСК.