Талоны на питание, молочное питание для новорожденных, глюкометры и протезы: Мунсовет поддержал инициативы социалистов

Талоны на питание, молочное питание для новорожденных, глюкометры и протезы: Мунсовет поддержал инициативы социалистов

Муниципальный совет Кишинева принял во вторник, 23 октября, важные социальные инициативы, разработанные фракцией ПСРМ в МСК. 

Речь, в частности, идет о выделении талонов на питание. Ими смогут воспользоваться почти тысяча работников социальной сферы и культуры.

Еще один проект касается выделения молочного питания семьям с новорожденными детьми. Также, по инициативе социалистов, нуждающиеся граждане муниципия получат глазные протезы и бесплатные глюкометры. А пенсионерам, чей ежемесячный доход не превышает 3 тысяч леев в месяц, выделят бесплатные зубные протезы. 

Стоит отметить, что проекты ПСРМ были поддержаны единогласно всеми присутствовавшими на заседании советниками МСК.

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md