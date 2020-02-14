«Талантливый и целеустремлённый руководитель»: Гречаный поздравила Миронова с днём рождения

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Зинаида Гречаный также поздравила с днём рождения Сергея Миронова, главу фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации, и пожелала ему крепкого здоровья и успехов в реализации всех намеченных планов.

Сергей Михайлович – талантливый и целеустремлённый руководитель, обладающий богатейшим опытом, неиссякаемой энергией и умением работать с полной отдачей сил. Его высочайший профессионализм и многолетний опыт, блестящие способности и неиссякаемая энергия позволяют успешно решать сложные вопросы и преодолевать любые трудности в ответственной работе, направленной на совершенствование российского законодательства, отметила она.

В серьёзной и востребованной деятельности на посту председателя политической партии «Справедливая Россия» и руководителя её фракции в Государственной Думе, Сергей Миронов неизменно сохраняет приверженность принципам социальной справедливости, уделяет приоритетное внимание вопросам защиты трудовых прав людей, повышения качества их жизни, искренне заботится о патриотическом, нравственном воспитании подрастающего поколения. Искренне желаю ему благополучия, прекрасного настроения, бодрости духа, оптимизма и простого человеческого счастья! – заключила она.