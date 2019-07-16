Тактические учения в Тирасполе: в центре города “тушили” подземную стоянку (ФОТО)

Тактические учения в Тирасполе: в центре города “тушили” подземную стоянку (ФОТО)

На Зелёном рынке в Тирасполе прошли совместные пожарно-тактические учения. Огнеборцы, руководители и персонал рынка – около 100 человек – собрались из-за “возгорания” в подземной стоянке.

По условиям учений, “загорелся” припаркованный автомобиль. За пару минут паркинг “заволокло” глубоким едким дымом. С условным огнём справились за 15 минут. В подземке остался охранник. Его быстро эвакуировали на улицу.

Подобные учения на Зелёном рынке уже проводились, но в других торговых корпусах. Подземную автостоянку “тушили” впервые. Проверяли системы оповещения и дымоудаления, которые в обязательном порядке должны быть исправны и сработать в экстренной ситуации. Система сработала безотказно. Персонал справился с поставленными задачами.

 

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