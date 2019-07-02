Тактические учения прошли в Рыбнице: правоохранители предотвратили “ограбление” банка

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1 июля в Рыбнице прошли оперативно-тактические учения Управления вневедомственной охраны. На пульт централизованной охраны поступил сигнал тревоги. Дежурный отряд в течение минуты прибыл к месту происшествия – центральному офису одного из городских банков.

Согласно сценарию, неизвестные в масках ворвались в учреждение. Угрожая оружием, они потребовали от кассиров выдачи денежных средств, пишет novostipmr.com.

К банку подъехали два наряда ГАИ и автомобиль дежурной части. Также прибыла “скорая” для оказания помощи пострадавшим от рук грабителей.

Злоумышленники устроили импровизированный поджог с тыльной стороны банка, чтобы замаскировать свой отход и вынос денег. Для “ликвидации” очага возгорания прибыла пожарная охрана. Сотрудники вневедомственной охраны остановили пытающихся скрыться грабителей и вызвали на место следственно-оперативную группу.

По итогам проведения оперативно-тактических учений грубых нарушений зафиксировано не было, сообщает источник. С поставленной задачей правоохранители успешно справились.