Таксовал в столице, скрываясь от правосудия: правоохранители задержали нарушителя

Таксовал в столице, скрываясь от правосудия: правоохранители задержали нарушителя

Сотрудники Главной инспекции Пограничной полиции задержали сегодня гражданина, который находится в розыске с начала июня этого года. Во время задержания 26-летний мужчина предоставлял услуги такси в столице.

Мужчина был объявлен в розыск на основании заключения суда Каушан за использование поддельного официального документа. Как выяснилось, в январе 2018 года разыскиваемый предъявил на КПП “Тудора” поддельные водительские права.

Во время задержания гражданин не назвал причин, по которым не являлся на судебные заседания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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