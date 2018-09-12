Таксисты-“бомбилы” оштрафованы в Кишиневе в результате проверки ANTA и налоговой (ВИДЕО)

Внушительные штрафы и лишение номерных знаков “заработали” некоторые водители, подвозившие пассажиров за деньги без законно оформленного разрешения на это.

Проверки проводились Национальным инспекторатом патрулировалия совместно с инспекторами Национального агентства автотранспорта (ANTA) и сотрудниками Государственной налоговой службы.

Первый же водитель, остановленный инспекторами, оказался “бомбилой” – таксистом, работающим без документов. Второй водитель перевозил пассажира, не включив счетчик, пишет canal3.md.

Еще один водитель, уличенный в незаконной работе таксистом, рассказал, что пошел на такое нарушение, чтобы обеспечивать семью. Другой попытался выгородить себя, заявив, что сидящий рядом с ним человек – не пассажир, а приятель.

По словам замдиректора отдела по контролю за общественным транспортом ANTA Серджиу Балтага, всего за один час были зарегистрированы более 15 водителей, незаконно перевозящих пассажиров.

Нарушители были оштрафованы на суммы до 12 500 леев, заработали по 4 штрафных пункта, а также остались без номеров. Операция будет проходить в течение следующих нескольких дней.