Таксист случайно проколол колесо служебного автомобиля и заменил его украденным

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С заявлением в милицию обратилась 35-летняя тираспольчанка. Женщина пояснила, что ночью кто-то снял два колеса с её автомобиля марки Renault, которое было припарковано на стоянке по улице Крупской.

Сотрудники столичного уголовного розыска сработали оперативно и результативно. К концу дня подозреваемого задержали. Похищенные колёса были обнаружены на одном из автомобилей службы такси, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Как выяснилось, накануне вечером, уже в конце смены, 22-летний водитель наехал на яму, и у него лопнуло колесо. Молодой человек поставил летнюю «запаску». Однако сдавать так машину сменщику было нельзя. Поколесив по городу, предприимчивый водитель нашёл подходящую замену на чужой машине. Он поставил Renault, а украденные колёса установил на рабочее авто.

По факту хищения проводится проверка.