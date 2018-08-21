Таксист «под кайфом» едва не насмерть сбил мотоциклиста и сам въехал в дерево (ФОТО)

Несмотря на то, что водитель мотоцикла был в полной экипировке, он получил ушиб таза, разбил колено и протёр всю спину.

Опасность может возникнуть на каждом шагу, особенно когда речь идёт о дороге. И даже не всегда соблюдение ПДД даёт гарантию того, что во время дорожного движения ничего не случится. В этом убедились два мотоциклиста, один из которых получил травмы в результате аварии, спровоцированной водителем такси в состоянии наркотического опьянения, а второй стал её свидетелем.

Как рассказал автор поста в группе “Город без маршруток”, инцидент произошёл в ночь с 16 на 17 августа, когда он вместе с другом ехали на мотоциклах по Мунчештскому шоссе, не нарушая скоростной режим и передвигаясь со скоростью приблизительно 50 км/ч. По словам свидетеля аварии, который двигался рядом, к его товарищу сзади на высокой скорости приблизился автомобиль марки Dacia. Автомобилист врезался в мотоциклиста, отчего байкер вылетел за пределы проезжей части. Следом за ним занесло и сам автомобиль, который впоследствии врезался в дерево.

– В итоге, нахожу приятеля в кустах, вытаскиваю, вызываю скорую, полицию, а в то время из окна автомобиля, как оказалось позже, вываливается никакущий таксист, – рассказывает свидетель.

К своей публикации автор прилагает фотографии того самого водителя такси, который, по всей видимости, действительно находится в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. По словам мотоциклистов, автомобиль принадлежит Службе такси 14999, однако у него не было никаких обозначающих символов (номера не жёлтые, нет шашки, надписи «такси», информации о тарифах и т.д.). На место происшествия, по утверждениям потерпевшего и свидетеля ДТП, прибыл и сам начальник Службы, который всячески пытался «замять» дело.

Многие интернет-пользователи высказали свою обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией с таксистами, который зачастую оказываются не совсем вменяемыми и пригодными для вождения транспортного средства. По этому делу на данный момент идёт разбирательство.