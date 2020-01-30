Две бендерчанки доехали на такси до Кишинева, но отказались платить, потому что им не дали кредит

Две бендерчанки доехали на такси до Кишинева, но отказались платить, потому что им не дали кредит

Две бендерчанки решили взять кредит в банке. По счетам они платить не собирались, а жить на широкую ногу начали сразу, без денег на руках.

В Кишинёв дамы поехали на такси. Все банки, куда обращались гражданки, ответили отказом. Маршрут Бендеры – Новые Анены – Каушаны – Кишинёв – Бендеры обошёлся клиенткам в круглую сумму, а платить оказалось нечем. Водителю объяснили: банковского кредита нет – денег тоже нет. Тогда таксист забрал у них телефоны в качестве залога.

В сложившейся ситуации стали разбираться правоохранители, к которым горе-путешественницы обратились за помощью, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. По данным правоохранителей, одной из заявительниц 34 года, она работает дворником. Другой – 31 год, она безработная.

Все участники этого инцидента будут привлечены к ответственности. Таксист согласно административному кодексу ответит перед законом за самоуправство и вернёт телефоны клиенткам под расписку. А пассажирки выплатят и «наезженную» сумму в такси, и предусмотренный законодательством штраф.

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