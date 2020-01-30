Две бендерчанки доехали на такси до Кишинева, но отказались платить, потому что им не дали кредит

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Две бендерчанки решили взять кредит в банке. По счетам они платить не собирались, а жить на широкую ногу начали сразу, без денег на руках.

В Кишинёв дамы поехали на такси. Все банки, куда обращались гражданки, ответили отказом. Маршрут Бендеры – Новые Анены – Каушаны – Кишинёв – Бендеры обошёлся клиенткам в круглую сумму, а платить оказалось нечем. Водителю объяснили: банковского кредита нет – денег тоже нет. Тогда таксист забрал у них телефоны в качестве залога.

В сложившейся ситуации стали разбираться правоохранители, к которым горе-путешественницы обратились за помощью, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. По данным правоохранителей, одной из заявительниц 34 года, она работает дворником. Другой – 31 год, она безработная.

Все участники этого инцидента будут привлечены к ответственности. Таксист согласно административному кодексу ответит перед законом за самоуправство и вернёт телефоны клиенткам под расписку. А пассажирки выплатят и «наезженную» сумму в такси, и предусмотренный законодательством штраф.