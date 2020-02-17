Таксист нашёл пропавшего мальчика

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В начале недели Кишинев взбудоражила весть о мальчике, который исчез по пути в школу.

Буквально той же ночью в молдавском сегменте соцсетей появилась хорошая новость – мальчик найден и возвращен в семью в целости и сохранности.

Героем дня стал обычный парень по имени Виталий Кристя, который рассказал о произошедшем журналисту «Блокнот Молдовы».

– В тот вечер я вышел на линию в Яндексе в ночную смену – где-то с 22:00. И, пока ждал заказы, решил заглянуть в соцсети, где в одной из автомобильных групп и увидел объявление о пропаже мальчика. Почему-то оно мне запомнилось, и мальчик запомнился тоже.

Около 03:30 я поднимался на горке по ул. Дечебал возле ТЦ Jumbo, как вдруг увидел в свете фар фигурку одиноко бредущего ребенка.

Остановился, спросил – «Как тебя зовут?», он ответил – «Никита». Пригляделся – мальчик похож на снимок из объявления, только уставший, испуганный, замерзший.

Пока мы с ним переговаривались, он сказал, что перепутал троллейбусы и заблудился в городе. В это время я искал в телефоне объявление. Помнил, что там был указан номер телефона кого-то из родителей.

Позвонил, на том конце провода ответили. Я говорю им: «Мальчик ваш нашелся, цел и невредим, куда везти?». Отвез до дома. По указанному адресу нас встретила бабушка, заплакала, кинулась обнимать Никиту, меня благодарила очень.

Когда я его нашел, Никита был очень растерян. При этом, заметно, что у него есть некоторые проблемы в общении с посторонними, я не всегда понимал, что он говорит.

Но странно другое – в тот вечер в городе было очень много машин полиции, я даже подметил этот факт. И ни один экипаж не обратил внимание на одиноко бредущего ребенка в ночи, вдоль одной из самых оживленных дорог Кишинева.

Благодарить и делать из меня героя не надо, на моем месте так поступил бы любой, – сказал Виталий Кристя.

Михаил Генчу,

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