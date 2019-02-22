Такое бывает только в Молдове: припаркованную на Рышкановке машину разобрали по частям (ФОТО)

Такое бывает только в Молдове: припаркованную на Рышкановке машину разобрали по частям (ФОТО)

Без двери багажника, сиденья, зеркала и даже подушки безопасности остался после «нашествия» грабителей столичный автомобилист, припарковавший машину в секторе Рышкановка.

Владелец припарковал свой автомобиль на одной из улиц столицы, а спустя некоторое время обнаружил его уже разобранным, пишет publika.md. Воры не испугались неблагоприятных погодных условий и решили украсть дверь багажника, боковое зеркало, сиденье и подушку безопасности.

На место происшествия была вызвана полиция. Стоит отметить, что до этого в столице регистрировались десятки подобных случаев.

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