«Так держать!»: Социалисты не прекращают работать на местах (ФОТО)

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На этой неделе Партия социалистов проводит единые дни политического информирования населения по всей стране. Депутаты парламента, муниципальные советники, активисты ПСРМ и «Молодой гвардии» выходят на улицы городов и сел, чтобы пообщаться с жителями страны, ответить на их вопросы и раздать свежий номер газеты «Социалисты».

В газете подробно изложена позиция Партии социалистов по поводу формирования парламентского большинства, по итогам Республиканского совета ПСРМ; представлена парламентская фракция ПСРМ, которая выступает единой командой; опубликовано интервью Президента РМ Игоря Додона российскому агентству ТАСС, в котором он рассказывает о четырех сценариях развития политической ситуации в Молдове, и др.

⁃ Несмотря на то, что пока тормозится назначение руководителей парламента и формирование правительства, социалисты не прекращают своей кропотливой работы на местах. Продолжаются приемы граждан, оказывается помощь нуждающимся в юридической и другой помощи, проводится работа по установке детских и спортивных площадок, организуются акции по благоустройству и озеленению территории, в которые вовлекаются также местные жители. Социалисты всегда рядом с людьми, и всегда на страже интересов граждан и населенных пунктов республики. Так держать! – отметила в данной связи председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.