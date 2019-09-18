«Так дальше продолжаться не может!» Ион Чебан представил аналитический отчет с решениями проблемы незаконного строительства в Кишиневе

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Кандидат на пост генпримара муниципия Кишинев от ПСРМ Ион Чебан продолжит активную борьбу с незаконным строительством в столице, привлекая для этого все компетентные органы, включая правительство и парламент страны. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции сегодня, 18 сентября.

Ион Чебан напомнил, что в конце июля по его инициативе была создана парламентская рабочая группа для решения проблемы незаконного строительства в муниципии Кишинев. Эта группа уже активно работает, и в помощь ей был разработан аналитический отчет со всесторонним анализом строительных проблем в Кишиневе, а также со способами их решения на институциональном и законодательном уровнях.

– Мы передадим эти материалы правительству, парламенту и экспертам. Также мы отправим их в правоохранительные органы. Предлагаю наладить корректные отношения с представителями строительных компаний. В примэрии не должно быть коррупции, а застройщики не должны строить там, где им взбредет в голову, – заявил Чебан.

Он также отметил, что обратился во все органы правопорядка с просьбой принять меры в связи со строительством многоэтажного здания на месте ресторана «Дойна» в парке «Долина Роз».

– Уверяю вас, что если продолжится эта порочная практика, то первые три незаконно возведенные постройки будут снесены в течение месяца после моего вступления в должность генпримара. Так дальше продолжаться не может! – подчеркнул кандидат в столичные градоначальники.

Аналитический отчет был опубликован на сайте ionceban.md, ознакомиться с ним может любой желающий.