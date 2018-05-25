Тайны за семью печатями. Закрытые миры Александра Калягина

Тайны за семью печатями. Закрытые миры Александра Калягина

25 мая 1942 года родился известный актер, режиссер, художественный руководитель Московского театра «Et Сetera» Александр Калягин.

Стать актером Калягин решил еще в пятилетнем возрасте. Ему нравилось устраивать домашние представления, быть в центре внимания. Позже он не без лукавства вспоминал, что, будучи человеком ленивым, довольно рано осознал, что кривляние и ничегонеделание — это его стихия.

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Сам себе режиссер и доктор

В семь лет по просьбе Саши мама заказала ему маленький домашний театр — со сценой, с кулисами. Все, как положено. Калягин был сам себе режиссером, драматургом, актером. С юных лет его кумирами были Чарли Чаплин и Аркадий Райкин. В 13 лет он даже отважился написать Аркадию Исааковичу письмо с вопросом о том, как он добился такого таланта. Что удивительно — Райкин ответил Калягину. Написал, что талант не достигается, а дается свыше.

Несмотря на то, что детская мечта стать актером к окончанию школы у Калягина не угасла, на семейном совете вынесли окончательный и бесповоротный вердикт — «надо нормальную профессию получать, а не в кривляки идти!». Так Калягин оказался студентом медучилища. Окончив его, он два года работал фельдшером на «Скорой помощи». Это были непростые два года, но они стали для Калягина школой жизни. В итоге Александр решает, что заниматься в дальнейшем делом, душа к которому не лежит — это неправильно. И поступает в Щукинское училище.

Александр Калягин и Михаил Козаков в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!», 1975 год.

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Веселое кино в невеселое время

Карьера в театре и в кино у Калягина пошла в гору сразу после окончания училища. Роли предлагали активно. Вот только самую звездную из них актеру пришлось ждать целых десять лет. После выхода на экраны фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!», где Калягин исполнил роль афериста, переодевшегося в женское платье, его узнала вся страна. Зрители в зале просто валялись от хохота, вспоминая его «Тётушку Чарли из Бразилии». Не до смеха было только самому актеру. В этот период его супруга умерла от рака. Калягин остался один с четырехлетней дочкой на руках. Теперь ему приходилось быть для ребенка и мамой, и папой. Если поначалу в хлопотах Калягину помогала его мать, то через год не стало и ее. Тоже рак. Это был один из самых тяжелых периодов в жизни актера. Вспоминать его он не любит. После той трагедии Калягин вообще стал более закрытым человеком. Несмотря на огромное количество поклонниц, готовых хоть сегодня пойти с ним в ЗАГС, ни о какой новой спутнице жизни он не помышлял. Боялся, что приход в дом новой женщины нанесет травму его дочери.

Александр Калягин и Евгения Глушенко в сцене из фильма Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино».
Александр Калягин и Евгения Глушенко в сцене из фильма Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино»

Сферы, в которые никто не вхож

Новая любовь возникла в жизни Калягина лишь спустя почти десять лет после семейной трагедии. На съемках фильма Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» Калягин познакомился с актрисой Евгенией Глушенко. Они долго приглядывались друг к другу, после начали встречаться, а спустя год после знакомства решились оформить отношения. Вопреки опасениям Александра Александровича, дочь приняла новую избранницу отца. Однако сегодня семейная жизнь Калягина — тайна за семью печатями. Писали, что пара развелась почти после 30 лет брака. Другие говорят, что все это слухи. Александр Александрович предпочитает вообще никак не комментировать эту тему. «Семья и творческая лаборатория — это те две сферы, в которые никто не вхож», — сказал он в одном из своих редких интервью. Коллеги говорят, что Александр Александрович только кажется открытым человеком, а на самом деле очень мало людей знает, какой он на самом деле, насколько глубок и огромен его внутренний мир.

Александр Калягин

«Здравствуйте, я ваш Сан Саныч!» Жизнь и творчество Александра Калягина
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