Тайны за семью печатями. Закрытые миры Александра Калягина

25 мая 1942 года родился известный актер, режиссер, художественный руководитель Московского театра «Et Сetera» Александр Калягин.

Стать актером Калягин решил еще в пятилетнем возрасте. Ему нравилось устраивать домашние представления, быть в центре внимания. Позже он не без лукавства вспоминал, что, будучи человеком ленивым, довольно рано осознал, что кривляние и ничегонеделание — это его стихия.

Сам себе режиссер и доктор

В семь лет по просьбе Саши мама заказала ему маленький домашний театр — со сценой, с кулисами. Все, как положено. Калягин был сам себе режиссером, драматургом, актером. С юных лет его кумирами были Чарли Чаплин и Аркадий Райкин. В 13 лет он даже отважился написать Аркадию Исааковичу письмо с вопросом о том, как он добился такого таланта. Что удивительно — Райкин ответил Калягину. Написал, что талант не достигается, а дается свыше.

Несмотря на то, что детская мечта стать актером к окончанию школы у Калягина не угасла, на семейном совете вынесли окончательный и бесповоротный вердикт — «надо нормальную профессию получать, а не в кривляки идти!». Так Калягин оказался студентом медучилища. Окончив его, он два года работал фельдшером на «Скорой помощи». Это были непростые два года, но они стали для Калягина школой жизни. В итоге Александр решает, что заниматься в дальнейшем делом, душа к которому не лежит — это неправильно. И поступает в Щукинское училище.

Веселое кино в невеселое время

Карьера в театре и в кино у Калягина пошла в гору сразу после окончания училища. Роли предлагали активно. Вот только самую звездную из них актеру пришлось ждать целых десять лет. После выхода на экраны фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!», где Калягин исполнил роль афериста, переодевшегося в женское платье, его узнала вся страна. Зрители в зале просто валялись от хохота, вспоминая его «Тётушку Чарли из Бразилии». Не до смеха было только самому актеру. В этот период его супруга умерла от рака. Калягин остался один с четырехлетней дочкой на руках. Теперь ему приходилось быть для ребенка и мамой, и папой. Если поначалу в хлопотах Калягину помогала его мать, то через год не стало и ее. Тоже рак. Это был один из самых тяжелых периодов в жизни актера. Вспоминать его он не любит. После той трагедии Калягин вообще стал более закрытым человеком. Несмотря на огромное количество поклонниц, готовых хоть сегодня пойти с ним в ЗАГС, ни о какой новой спутнице жизни он не помышлял. Боялся, что приход в дом новой женщины нанесет травму его дочери.

Сферы, в которые никто не вхож

Новая любовь возникла в жизни Калягина лишь спустя почти десять лет после семейной трагедии. На съемках фильма Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» Калягин познакомился с актрисой Евгенией Глушенко. Они долго приглядывались друг к другу, после начали встречаться, а спустя год после знакомства решились оформить отношения. Вопреки опасениям Александра Александровича, дочь приняла новую избранницу отца. Однако сегодня семейная жизнь Калягина — тайна за семью печатями. Писали, что пара развелась почти после 30 лет брака. Другие говорят, что все это слухи. Александр Александрович предпочитает вообще никак не комментировать эту тему. «Семья и творческая лаборатория — это те две сферы, в которые никто не вхож», — сказал он в одном из своих редких интервью. Коллеги говорят, что Александр Александрович только кажется открытым человеком, а на самом деле очень мало людей знает, какой он на самом деле, насколько глубок и огромен его внутренний мир.