Тайник на колёсах: молдаванин пытался ввезти в страну контрабанду на полмиллиона леев (ФОТО, ВИДЕО)

Тайник на колёсах: молдаванин пытался ввезти в страну контрабанду на полмиллиона леев (ФОТО, ВИДЕО)

Попытку незаконного оборота товаров пресекли правоохранители в период пандемии. Мужчина попытался незаконно ввезти в страну спрятанные в прицепе вещи на общую сумму около 500 000 леев.

Инцидент был зарегистрирован 15 апреля при въезде в страну. Сотрудники таможни направили микроавтобус Mercedes Sprinter на сканирование, которое выявило тайники с товарами.

В специально оборудованных нишах мужчина спрятал ноутбуки, мониторы, а также подержанные автозапчасти, которые запрещено ввозить на территорию Молдовы.

Товары и прицеп были конфискованы. Обстоятельства инцидента выясняются.

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