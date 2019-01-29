Тает лёд: граждан предупреждают об опасности нахождения вблизи водоёмов

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По данным Государственной гидрометеорологической службы, в период с 29 января по 5 февраля на реках и водоёмах страны прогнозируется постепенное разрушение ледяного покрова. Лёд будет тонким и очень хрупким.

Спасатели предупреждают, что в период интенсивного таяния и разрушения льда выходить на водоемы чрезвычайно опасно. В первую очередь, ГИЧС предупреждает любителей зимней рыбалки: запрещено выходить на водоёмы, если слой льда не превышает 8-10 сантиметров.

Также это касается несовершеннолетних, которые наиболее подвержены риску проваливания под лёд. Родителей просят не оставлять детей на водоёмах без присмотра, а также не разрешать им кататься на санках в непосредственной близости от водных бассейнов.

Если вы заметили человека, провалившегося под лёд, срочно звоните в Единую службу помощи 112.