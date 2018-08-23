«Тачка на прокачку» по-молдавски: креативный тракторист переоборудовал свой транспорт до неузнаваемости (ВИДЕО)

Теперь трактор, на котором он работает, оборудован не хуже люксового автомобиля.

С особой любовью подошёл к «прокачке» своего трактора наш соотечественник. Теперь другие трактористы могут только позавидовать своему коллеге. Мужчина установил в своём рабочем транспорте аудио-систему, сделал пружинистое кресло, постелил коврики, украсил кабину светодиодными лентами и всевозможными декоративными принадлежностями.

Кроме этого, он добавил световых приборов и даже установил систему сигнализации при открытии двери. Вполне вероятно, что в кабине есть и рабочий кондиционер. Теперь мужчина полностью готов к следующему сезону посева, на котором креативный тракторист, наверняка, будет работать с особым удовольствием.

К слову, такое преображение перенёс трактор «Белорус», произведённый на Минском тракторном заводе.

Видео: Chisinau.fail