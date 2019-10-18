Табак, оружие, гаджеты, косметика – на таможне пресекли несколько попыток контрабанды (ФОТО)

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Сотрудники таможни в Леушенах предотвратили пять попыток незаконного ввоза различных товаров, четыре из которых были зарегистрированы при въезде в страну. Среди конфискованных вещей – табак для кальяна, газовый пистолет, патроны, планшеты и веб-камеры, а также косметика с указанием известного бренда.

В первом случае была обнаружена партия табака для кальяна без документов о происхождении. Контрабанду выявили при выезде из страны в автобусе “Кишинёв-Сатул-Маре”. Сотрудники таможни изъяли 232 кг произведённого в Объединенных Арабских Эмиратах табака, спрятанного среди багажа пассажиров.

Второй инцидент произошёл при въезде в страну. Во время проверки личного багажа пассажиров микроавтобуса, прибывшего из Германии, в чемодане 32-летнего молдаванина таможенники нашли газовый пистолет и 60 патронов калибра 9 мм.

Также в ходе проверки микроавтобуса, перевозившего посылки из Германии, были обнаружены косметические, парфюмерные средства и средства личной гигиены без документов о происхождении.

В двух других случаях сотрудники таможенного поста в Леушенах нашли 93 веб-камеры и 22 планшета, на которые водители не смогли представить необходимые документы.

Все товары были изъяты и отправлены в специализированные подразделения Таможенной службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.