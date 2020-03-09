Сын заболевшей коронавирусом молдаванки рассказал свою версию случившегося

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Сын женщины, заболевшей коронавирусом, утверждает, что врачи в Италии сказали его маме, что у неё не обнаружен COVID19, поэтому она была вынуждена вернуться на Родину.

По словам сына заболевшей, его мама работала сиделкой в итальянском городе Бергамо. Приблизительно неделю назад молдаванка приболела, ей показалось, что это обычная простуда. Спустя несколько дней, почувствовав, что её состояние ухудшается, она обратилась в местную больницу. Женщина испугалась, что у неё может быть коронавирус.

После того, как молдаванку госпитализировали, у пожилой женщины, за которой она ухаживала, случился инфаркт. Врачи выписали нашу гражданку, сказав, что у неё не был обнаружен COVID19, и назначили ей антибиотики. Вернувшись в дом итальянки, её дочь сказала, что они больше не нуждаются в помощи сиделки, рассчиталась с ней и отпустила.

Гражданка Молдовы пыталась сразу купить билет на самолёт, но ближайший рейс был запланирован через два дня. Женщина была вынуждена остаться в отеле. Если бы она не вернулась домой, то могла бы оказаться в Италии на улице, передаёт diez.md.

Однако версия сына молдаванки не совпадает с версией, которую получило Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты РМ от властей Италии. Так, в результате обмена информацией между экспертами двух стран было установлено, что женщину поместили на карантин в домашних условиях, но она решила вернуться в Молдову, нарушив таким образом режим, назначенный врачами Италии.