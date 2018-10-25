Сын главы управления Пограничной полиции покончил с собой, выстрелив из отцовского оружия (ВИДЕО)

Шокирующий случай произошёл вчера вечером, в одной из квартир на улице Албишоара столичного сектора Рышкановка.

Согласно полученным данным, 18-летний сын главы управления Пограничной полиции выстрелил в себя из отцовского оружия, передаёт publika.md. По предварительной информации, в тот момент юноша находился дома вместе со своей младшей сестрой. Он без разрешения достал из сейфа оружие и нажал на курок. Полиции предстоит выяснить, был ли это преднамеренный поступок или трагическая случайность.

Отец мальчика находился на работе, когда его дочь позвонила и сообщила чудовищную весть. По его словам, ничего не предвещало беды. Парень учился в строительном колледже и недавно получил водительское удостоверение. Соседи семьи шокированы тем, что произошло и говорят, что семья была образцовой.

Обстоятельства трагедии выясняются.