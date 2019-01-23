Свыше ста предпринимателей оштрафовали за нерасчищенные от снега участки: худшие результаты показал сектор Рышкановка

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Более ста экономических агентов получили санкции в связи с тем, что не очистили от снега территории, находящиеся под их управлением. Большую часть штрафов получили предприниматели сектора Рышкановка (около 130 протоколов).

В секторе Буюканы штрафы за неочищенные участки получили 27 экономических агентов, в секторе Центр – 5, в секторе Чеканы – 4, а в секторе Ботаника – 3. Некоторые преторы заявили, что большинству предпринимателей, не расчистивших участки, были выписаны предупреждения, а если они проигнорируют их, то им тоже грозят штрафы. Санкционированы были в течение недели и торговцы, которые вышли на улицы продавать товар, не имея при этом разрешения, а также жители города, которые начали незаконное строительство.

Стоит отметить, что столичные экономические агенты обязаны ежедневно очищать и поддерживать санитарный порядок на прилегающих территориях вне зависимости от формы собственности. Кроме этого, согласно статье 181 Кодекса о правонарушениях, нарушение правил обеспечения чистоты в городских и сельских населенных пунктах в порядке влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 18 до 36 условных единиц или назначение наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу общества на срок от 20 до 60 часов и наложение штрафа на юридических лиц в размере от 60 до 180 условных единиц.