Свыше 7 000 граждан Молдовы находятся на домашнем карантине

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На сегодняшний день в Республике Молдова 7 314 человек находятся дома на карантине под постоянным наблюдением врачей.

Также зарегистрировано 39 человек с подозрением на инфекцию COVID-19. По информации министра здравоохранения Виорики Думбрэвяну, у всех этих лиц были взяты анализы и переданы в лабораторию Национального агентства общественного здоровья.

За последние сутки в страну въехало 17697 человек. Врачи обрабатывают 2681 эпидемиологическую карту. На телефон “горячей линии” за 24 часа поступило 110 звонков.

В связи с угрозой распространения коронавируса граждан убедительно просят проявлять ответственность и соблюдать указания властей и врачей.

Напомним, число до сих пор подтвержденных случаев коронавируса в Молдове составляет 6.