Свыше 200 нарушений пресекли за неделю в Приднестровье

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С 5 по 11 апреля на территории Приднестровья зарегистрировано 215 заявлений о преступлениях. По 175 из них установлены подозреваемые лица.

За указанный период было зарегистрировано: 1 изнасилование, 1 грабёж, 28 краж, 1 угон. Было выявлено 13 фактов в сфере незаконного оборота наркотиков и 2 преступления в сфере экономики.

Сотрудниками ОВД были разысканы 6 граждан, объявленных в розыск. Также были задержаны 4 госдолжника, 3 неплательщика алиментов, а также 1 человек с подпиской о невыезде.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, за прошедшу неделю в результате двух ДТП пострадали 3 человека, погибших нет. Зарегистрировано 38 аварий, которые связаны только с механическими повреждениями автомобилей. Было составлено 874 административных протокола за нарушение ПДД. Выявлены 23 водителя, управлявших автотранспортом в состоянии опьянения.

За неделю на территории Приднестровья зарегистрировали 9 пожаров: по одному пожару в г. Каменка и с. Кицканы, по 2 – в Тирасполе и Бендерах, а также 3 пожара в г. Рыбница. Погибших и пострадавших нет.